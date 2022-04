Kääriku spordikeskus pidas neljapäeval 75. sünnipäeva

75 aastat tagasi matkas Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna toonane dekaan Fred Kudu koos prodekaan Erich Mõtlikuga Otepää kandis, lootuses leida sobiv koht rahvusülikooli spordibaasile. Erakordselt kauni looduse ja spordibaasile sobiva maastikuga paik leiti Käärikul, metsakolkas, kuhu õiget teedki ei viinud.

Siis oli see mahajäetud Käärike talu. Täna, 75 aastat hiljem, on see üks Euroopa kaasaegsemaid treeningkeskuseid. Või nagu SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis ütleb, Kääriku spordikeskuse ambitsioon on olla maailma parim.

Selle saavutamiseks on varasemalt suuresti nostalgia najal toimetanud spordikeskus suunanud viimase kaheksa aastaga taristu ja teenuste arendamisse juubeliaasta lõpuks ligemale18 miljonit eurot. Olemasoleva taristu renoveerimine ja arendamine on jõudmas lõpusirgele. Käimasoleva juubeliaasta suve lõpuks valmib viimase etapina uuendatud toitlustus- ja koolitushoone. Keskuse spordirajatised ja suurem osa majutust on saavutusspordiga tegelevate kohalike ja välisklubide poolt suveperioodideks broneeritud mitmeks aastaks ette. Selle kõrval ei unusta Kääriku siiski ka kohalikku tervisesportlast.

„Meeskonnamajad ja privaatsem väikemajutus spordikeskuse territooriumil on loodud just selleks, et ka harrastajad leiaksid aastaringselt tee Käärikule,“ räägib Kääriku spordikeskuse juhataja Heiki Ehte.

Keskuse järgnevad taristuinvesteeringud peaksid pöörama rohkem tähelepanu energiatõhususele ning rajatistele, mille eluiga juba nii kaugel või klientide arv nii suur, et parendused või laiendused on vältimatud. Keskus vajab ka oma sisulisteks tegevusteks toetavat taristut, mis peamiselt hõlmab ruume sporditeadlastele ja

-innovaatoritele. Koostöö teadusasutustega ja spordiinnovaatoritega erasektorist on Karise sõnul need märksõnad, millele Käärikul järgmised aastad keskenduda soovitakse.

Et oma rolli Eesti juhtiva treeningkeskusena kanda, tähistab Kääriku spordikeskus juubeliaastat novembri alguses peetava konverentsiga.