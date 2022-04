Uuenenud Tartu Rattaralli toob lainestardid, uue raja ja distantsi

Milline on põhiline muutus osaleja jaoks?

Neid uuendusi on sel aastal päris palju. Kõige rohkem tunnetavad ratturid muutust tõenäoliselt lainestartide, uue raja ning lisanduva lühikese distantsi osas.

Mis puudutab lainestarte, siis need on loodud eelkõige ohutust silmas pidades, vähendades stardiga kaasnevat sagimist. Sel aastal on nii 128 km kui ka 60 km distantsil viis lainestarti. Pikk distants kuulub rahvusvahelisse UCI Gran Fondo World Series sarja ning seal on lainestardid ära jagatud vanusegrupi põhiselt, lisaks eliitgrupp ja tempogrupid. Pooliku distantsi lainestardid on arvestatud selle järgi, kes millise ajaga lõpetada võiks. Kõige lühemal distantsil on üks start.

Tänavu stardivad kõik kolm Rattaralli distantsi Eesti Rahva Muuseumi (ERM) B-parklast ja viivad osalejad Peipsi poole, mitte Lõuna-Eestisse. Uue stardikoha ja rajamuudatuse põhjus seisneb eelkõige Riia ringristmiku rekonstrueerimises, mistõttu olime sunnitud rada uuendama ja ratturid teist teed pidi linnast välja viima. Küll aga on finiš endiselt Turu tänaval.

Mida toob uus, kõige lühem distants?

Oleme juba varem mõelnud, et tahaksime teha osalejatele kõige lühema distantsi ja ERM-i juurest startimine seda ka võimaldab. Plaanis on kolmanda distantsina 27 km, mis on mõnus rahulik sõit, kuhu saab tulla terve perega lihtsalt ilusat päeva nautima. Kuna teatavasti on elektrirattad muutumas linnapildis üha populaarsemaks, siis erandkorras on sellel distantsil lubatud ka elektriratastega osalemine (kuni 25km/h; võimsus 250W).

Mainitud sai Gran Fondo sarja, mida see endast kujutab?

UCI Gran Fondo World Series on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) egiidi all toimuv võistluste sari harrastusratturitele. Igal osavõistlusel oma vanusegrupi esimese 20% seas lõpetanud rattureid premeeritakse spetsiaalse sarja medaliga, lisaks saavad nad hooaja lõpus õiguse startida UCI Gran Fondo Maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad tänavu Itaalias, Trentos.

Tartu Rattarallil on 128 km distants UCI Gran Fondo World Series sarjas. Kõik, kes end Tartu Rattaralli pikale distantsile kirja panevad, lähevad automaatselt Gran Fondo vanuseklassi arvestusse. Gran Fondo arvestuses osaleda soovijad peavad startima oma vanusegrupile mõeldud stardilaines ja stardigrupis. See annab võimaluse selgitada välja, kes kuuluvad vanusegrupi 20% kiireimate sekka.

Kui osaleja ei soovi Rattarallil Gran Fondo arvestuses osaleda, on tal võimalus startida esimesest lainest ehk eliitgrupist (tingimusel, et ta sellesse kvalifitseerub) või tempogruppidest, mis stardivad viimases stardilaines.

Mida veel võiks inimesed tänavusest Rattarallist teada?