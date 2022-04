Sõjapõgenikud on teada andnud 628 riiki toodud lemmikloomast

PTA loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on ametit teavitatud 628 sõjapõgenikega kaasas olevatest lemmikloomadest, neist ligi 55 protsenti asuvad Tallinnas. „Kokku on teavitatud 341 koerast ja 280 kassist. Tallinnas asub 345, Tartus 31, Pärnus 29, Võrus 17, Otepääl 11, Saaremaal 45 , Valgamaal 11, Ida-Virumaal 23 ja Lääne-Virumaal 5 lemmiklooma,“ kirjeldas Kalda, kuhu on enamik loomi jõudnud.