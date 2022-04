Saksa meedia avaldas loo Eestist pettunult lahkunud hobusekasvatajast

Seal aretaski Wohlrab haruldast vana-tori hobusetõugu, et seda väljasuremisest päästa. Eelmisel aastal sai elutöö aga erinevatel põhjustel läbi. Tõsi, maaeluministeerium andis talle veidi hilinenult kõrgeima autasu – Kuldse teenetemärgi –, mida ta ka Tallinnas vastu võtmas käis. Wohlrab on ühtlasi esimene välismaalane, kes sellise autasu kunagi pälvinud on.