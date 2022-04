Kui palju on Rõuge vallas Ukraina sõjapõgenikke?

Täpset arvu meil ei ole, sest peale Rogosi, kuhu praeguseks on põgenikke majutatud, on tuldud siia ka ettevõtjate kaudu, samuti on neid siin elavate Ukraina sõprade, sugulaste juures või läbisõidul. Arvan, et pisut üle 50 inimese.