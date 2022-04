Tiit Loim: käänuline tee vaimse terviseni

Vaimne tervis ja aju toimimine on äärmiselt keerukad süsteemid, mille kohta inimkonnal on veel palju avastada. Praegune teadmine viitab siiski, et depressiooni raviks on reeglina kõige tõhusam viis ravimite ja teraapia kombinatsioon.

Tagasiside ühele arstile: «Kõige suuremat vastikust tekitas minus see, kui viimasel korral soovitas ta mul saada laps – see olevat hea stabilisaator.» Või siis teisele tohtrile: «Ootasin ukse taga ja kuulsin naisterahva karjumist. Imestasin ja ootasin edasi, aga varsti tulid välja nutetud silmadega teismeline tüdruk ja tema ema või keegi. Mingi aeg hiljem ilmus ukse peale kitliga naisterahvas, kes põrnitses mind pealaest jalatallani ja karjus kiledalt: «Mida teie tahate?» Mina astusin minema.»

Püüdes valida tohtrit, kelle kohta leidub peamiselt häid sõnu, tuleb oodata pigem kaks kuud. Hiljuti juhtus, et kui mõni päev enne arstiaega uuris patsient, kas on võimalik ka virtuaalne konsultatsioon, vastati, et ilmselt mitte, aga arst on ühtlasi haige. Lõplik info pidi selguma vahetult enne kokku lepitud vastuvõtuaega. Tol hommikul selgus, et arst ollagi ikka haige. Aega automaatselt edasi ei tõstetud, valida sai järgmise vaba aja kuu aega hiljem.