Linna läbivad veokid tekitavad muret

Kohalike sõnul on tarvis läbi mõelda sealne liikluskorraldus, et sarnaseid õnnetusi vältida. Tõrva elaniku Egon Ilissoni sõnul teevad eeskätt muret kesklinnas ringristmiku juures suurel kiirusel sõitvad veokid. Peamiselt on see probleem mäe otsast Pärnu suunalt saabuvate veokite puhul.