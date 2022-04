Ohtlik koht keset Kanepit ootab muutmist

Näiteks on üks ohtlik koht Põlvamaal keset Kanepi alevikku, kus Coopi poe väljapääsu ees on kohe sõidutee ja ülekäigurada. Nagu kohalikud ütlevad: kui veok või buss mööda tuhiseb, võib see lausa püksid tuuletõmbega jalast viia.