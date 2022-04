Fotonäitus laulupidudest jõuab Otepääle

«Meil on suur au olla üks sihtpunktidest, kuhu rändnäitus üles seatakse. Laulupidudest on kujunenud rahva ühtekuuluvuse väljendaja. Need on aastakümneid olnud sündmused, kus heidetakse kõrvale erimeelsused ning väljendatakse ühise laulmise kaudu isamaa-armastust ning üksteise ja rahvuse hoidmist,» sõnas Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Kaidi Pajumaa. «Tänu fotonäitusele on võimalik aastast 1896 piltide ja kirjeldavate tekstide toel ammutada endasse seda, mis on alati eestlastele oluline olnud: kooskäimine ja ühislaulmine. Kuni jätkuvad laulupeod, jätkub ka eestimeelsus.»

Eesti rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister märkis, et heameel on teha koostööd Eesti lipu hälli Otepääga. «Nagu meie armas trikoloor, on ennast eestlaste südamesse paigutanud ka laulu- ja tantsupidu. Piltlikult öeldes ulatavad need südamesõbrad üksteisele nüüd Otepääl käed. Loodame, et see näitus on ka meeldetuletus, et peame seisma on traditsioonide säilimise eest ning kaasama noori, et laulu- ja tantsupidu ikka põlvest põlve edasi kestaks.»