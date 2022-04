Kolm Lõuna-Eesti kirikut ootavad annetusi

«Eestimaa kirikud on ühed vanimad arhitektuuripärlid, mida tuleb hoida ja väärtustada,» sõnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma. «Kodukandi pühakodadesse on kätketud meie rahva ja perekondade ajalugu. Ristimine, leeritamine, abiellumine ja lõpuks siit ilmast lahkumine – kirikuseinad on pakkunud meie esivanematele tuge aastasadu. Täna on paljud kirikud jõudnud sellisesse seisukorda, et nende füüsilised seinad vajavad nüüd meie tuge.»