Kahjutuli lõõmas nii autos kui kulupõllul

17. aprillil kella 16.12 ajal süttis Räpina vallas Aravu külas järelevalveta jäetud lõkkest kaks hektarit kulu, mille päästjad kustutusvarustuses ATV abil kustutasid. Päästjad hoiatavad, et lõket ei tohi jätta järelevalveta põlema ning see tuleb enne lahkumist alati korralikult kustutada. Kasulik on selleks lõkkease veega üle valada või pinnasega katta.