Kevade lõpp toob Võrumaale väikelinnade tänavakunstifestivali

Ülevaatlik tänavakunsti näitus «Piece of Peace» avatakse Antslas 17. juunil endise Kauplus Pakler ruumides. Väljapanek on seni mahukaim läbilõige tänavakunstist Eestis ja ühe subkultuuri arengust taasiseseisvumisest tänaseni. Tegemist on rändava näitusega, mis esmakordselt avati publikule Tartus Galeriis Pallas 2021. aasta novembris.