Barrus Võru võrkpalliklubi peatreeneriks saab Oliver Lüütsepp.

Möödunud hooajal Bigbank Tartu abitreenerina kohaliku auhinnalaua puhtaks löönud Lüütsepa sõnul on ta uue väljakutse ees põnevil: «Eesti võrkpall vajab kõrgliigasse hädasti uut verd ja on väga huvitav sellest projektist, millegi üles ehitamisel, osa saada. Minu jaoks on tähendusrikas, et saan juhendada oma sünnilinna meeskonda.»