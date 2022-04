Algas massiline konnade kevadränne

«Autorataste all võib tihedama liiklusega paigas hukkuda mõne tunniga mitusada sigimisvalmis kahepaikset. Selline ulatuslik hukkumine enne järglaste saamist on probleem, millele oleme nüüd 11. aastat tähelepanu juhtimas,» ütles «Konnad teel(t)» kampaaniajuht Henry Timusk.

«Seda probleemi märganud kohalikud vabatahtlikud korraldavad enda kodukandis kahepaiksete üle tee abistamise talguid üle Eesti. Sel aastal on huvitaval kombel liikvel juba nii rohukonnad kui ka vesilikud ja kärnkonnad, kes tavaliselt on hilisemad ärkajad. Samal ajal on kohti, kus ilma jahenedes on kahepaiksete rände hoog vaibunud ning ilma soojenes jälle hoogustub. Tavaliselt saab ränne paari nädala jooksul läbi, kuna sobiva ilmaga on migratsioon väga tihe,» lisas Timusk.