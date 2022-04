Valitsus andis lisaeelarvele oma õnnistuse

Seoses abivajajate hulga suurenemisega tõstetakse psühhosotsiaalse kriisiabi võimekust, lisarahastust saavad rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenused, samuti toiduabi ning vajalikud abivahendid.

Selleks, et põgenikud siseneksid võimalikult kiiresti Eesti tööturule, võimaldatakse neile ligipääs töötukassa tööturuteenustele. Samuti makstakse tingimuste täitmisel töötuna arvele võtnud põgenikele töötutoetust, ette on nähtud ka vahendid töövõimetoetuse maksmiseks.

Kõik Ukrainast saabunud põgenikud saavad vältimatut meditsiinilist abi ja neile pakutakse võimalust läbida tervisekontroll ning vajadusel kompenseeritakse ka vajaminevad ravimid. Ajutise kaitse saanutel on samasugune alus ravikindlustuse ja seeläbi ka tervishoiuteenuste saamiseks nagu Eesti inimestel.

Kuna põgenike vastuvõtmisel on suurem roll sotsiaalkindlustusametil, on ametile ettenähtud lisavahendid põgenike vastuvõtu, toitlustuse ja majutamise korraldamiseks ning põgenikele toetuste ja hüvitiste määramise ning väljamaksmise ja sotsiaalteenuste osutamise koordineerimiseks. Samuti on ettenähtud kulud kriisi lahendamiseks pikemas vaates mis sisaldab kulusid IT- arendustele, täiendavale tööjõule ning kommunikatsioonitegevustele.

Lisarahastus on ette nähtud Eesti haridussüsteemi tugevdamiseks, et Ukraina lapsed ja noored saaksid jätkata oma kooliteed ja eelkooliealised lapsed käia lasteaias. Täiendava rahaga toetatakse laste ja noorte paremat kohanemist ja lõimumist.

Samuti suurendab riik keeleõppe rahastust, muu hulgas ka eesti keele õpetajate täiendavat koolitamist. Ajutise kaitse saajatel on kohustus osaleda A1 taseme keeleõppes, et Eestis paremini hakkama saada. Info keeleõppesse registreerimise kohta jõuab automaatselt kõigile ajutise kaitse saanutele. Selleks, et paremini mõista Eesti riigi ja ühiskonna toimimist ning igapäevast elukorraldust, rahastab riik ajutise kaitse saajatele kohanemisprogrammi. Eestisse jõudnud sõjapõgenikud saavad suuremas mahus keeleõppes kui ka kohustuslikus kohanemisprogrammis hakata osalema juba paari kuu pärast.

Eesti inimeste toimetulek

Lisaeelarvega kasvab Eesti elanike toimetulekupiir 150 eurolt 200 eurole. Ajutiselt hakatakse eluasemelaenu arvestama kuluna toimetulekutoetuse määramisel.

Valitsuse reservfondis reserveeritakse summa, mis on mõeldud energiahinna ja elukalliduse leevendamiseks uue kütteperioodi alguses inimestele, kes seda kõige enam vajavad.

Ajutise maksumuudatusena leppis valitsusliit kokku langetada 2022. aasta lõpuni eriotstarbelise diislikütuse aktsiisi EL lubatud miinimumtasemeni, mis on 21 eurot 1000 liitri kohta. Praegu kehtiv aktsiisimäär on 100 eurot 1000 liitri kohta. Eriotstarbelist diislikütust on lubatud kasutada põllumajanduses ja tähtajaliselt ka põlevkivikaevandustes kuni 30. aprillini 2023. aastal. Samuti saab eriotstarbelist diislikütust kasutada kutselisel kalapüügil, kus see on aktsiisivabastuse loa alusel aktsiisist vabastatud.