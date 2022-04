Jaan Rapp: lapsed käsu korras õue?

Värskete andmete kohaselt ei liigu koguni 75 protsenti Eesti lastest õues piisavalt. Võib ju küsida, et mis siis sellest: hakkaja noor leiab koduski tegevust. Ilmad on ju ka nagu nad on. Tõmbab tuul läbi või läheb põlv marraskile – on seda jama siis vaja? Ning uued valged tossud saavad ka poriseks.

Paraku toob tubane eluviis kaasa rida probleeme. Vähene liikumine põhjustab ülekaalulisust, kasvatab diabeediriski ja võib täiskasvanuna kaasa tuua suurema südame- ja veresoonkonna haiguste riski. Ning mis kõige tähtsam, liikumisharjumus võib jääda sedavõrd kängu, et selle tekkeks on hilisemas elus vaja juba mõnda tõsist raputust. Näiteks seda, kui suurenev ülekaal muudab olemise paremal juhul esteetiliselt ebameeldivaks, aga halvemal juhul seab elu ohtu.

Lühikest aega võib ju selline idee toimida, aga kahtlane, kui jätkusuutlik see on. Vaevalt, et tänavu suvel üle Eesti tavalisest enam vutti taguvaid või rahvastepalli mängivaid seltskondi näha saab. Helendavate ekraanide moodsad ahvatlused ei kao ju kuhugi. Ja kui lapsevanem selle asemel, et koolieelikust järeletulijaga mängida, surub talle pihku tahvelarvuti, et laps sellega mängiks – endal ju tarvis netis sõbrannaga tšättida –, ei ole lootustki, et midagi sisuliselt muutuks.