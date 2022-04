Päikesejaama rajamisel tuleb arvestada NATO julgeolekuga

«Praeguseks on välja selgitatud, et riigikaitselisi ehitisi mõjutavad ka teatud tehniliste parameetritega päikeseelektrijaamad, mis olulisel määral vähendavad riigikaitselise raadiosüsteemi töövõimet,» ütles kaitseministeeriumi riigikaitseliste infosüsteemide ja innovatsiooni osakonna juhataja Oliver Tüür.

Tema sõnul on raadiosüsteem osa eelhoiatusesüsteemist ning sellel on oluline tähtsus nii Eesti kui ka kogu Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) julgeolekule. «Oluline on ära märkida, et nimetatud mõju ilmneb vaid kindlates Ida-Viru ja Võru maakonna paikades, kus asuvad raadiosüsteemi piirangualad,» teatas Tüür kirjas, mille Lõuna-Eestis said Rõuge, Setomaa ja Võru vallavalitsus.