Põlva pallurid jäid esiliigas püüdmatuks

Käsipalli meeste esiliigas jääb pidada veel üks täisvoor ja mõni vahelejäänud kohtumine, ent eelmisel nädalal selgus juba tänavuse hooaja kullavõitja. Seni kaotuseta olnud Põlva/Arcwood on voor enne lõppu kogunud 41 punkti ja jälitajatele püüdmatu.

«Ehkki karikat ja medaleid pole veel kätte antud, on rõõm nii mul kui meeskonnal väga suur. Kaks koroona tõttu lõpetamata hooaega oli raske üle elada, aga tulime toime ning nüüd on tunne ikka väga hea,» rõõmustas Põlva/Arcwoodi peatreener Romet Oone.

«Tänavu oli päris pingeline hooaeg. Ega me kerget jalutuskäiku oodanudki, aga et esi­nelikus seis nii põnevaks läheb, oli väike üllatus. Teise ja kolmanda koha saatus on ju endiselt lahtine ning medaliomanikud selguvad ilmselt alles viimastel mängupäevadel,» lisas Oone.