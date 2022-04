Lõuna-Eestis toimuval suurõppusel osaleb tänavu ligi 15 000 sõdurit

Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palmi sõnul on miljoneid eurosid maksval Siilil esimest korda plaanis praktikas kõiki väeliike korraga kasutada. «Siil on lihtsalt Kevadtorm steroidide peal,» kirjeldas Palm 16. maist 3. juunini toimuvat õppust. Osalejate arv kasvab veel siiani.

Rambivalguses on 2. jalaväebrigaad, kus sõdib ligi 4000 sõdurit. Esimest korda saadetakse üks reservpataljon ka teravmoonaga lahinglaskmistele. Vastutegevust teeb Siilil 1. jalaväebrigaad, kes teeb täpselt seda, mis neile kaitseväe juhtkonnast ette öeldakse, samal ajal kui 2. brigaad on oma otsustes vaba ja peab oma peaga mõtlema.

«Harjutame teatud lahinguliike, üleminekut viivitusest kaitsesse ja seda, kas 2. jalaväebrigaad suudab õigel ajal vasturünnakuid teha, et oma põhikaitseliini taastada,» ütles Palm, kelle sõnul toimub Siilil nii palju harjutusi, et ta ei suuda neil järge pidadagi. Ta loodab, et keegi reservväelastest kümme päeva tegevusetult kuuse all molutama ei pea ja tegevust jagub.