Elu sunnib Võru- ja Valgamaa naisi tööle kodust kaugel

Rahulolijad nimetasid ühistranspordi plussina piisavat sagedust ja laste tasuta koolisõitu. Rahuolematud tõid välja, et bussipeatus asub kodust kaugel, bussid sõidavad harva ja ebasobivatel kellaaegadel, tipptunnil on ülerahvastatud, õhtul bussiliiklus puudub. Samuti pole pärast haldusreformi ühinenud valdadel tõmbekeskust ega valla eri osi ühendavat transporti.

Välja toodi mure, et õpilastransport toimib vaid kooliaegadel, kuid inimesed vajavad seda ka suvel ja koolivaheaegadel. Sooviti paindlikku ühistransporti, mille marsruudid, graafikud ja peatused vastaksid vajadustele.

Internetiühendus

Internetiühendusega oli väga rahul vaid 44% ja enam-vähem rahul 42% vastajaist, 14% polnud üldse rahul. Seejuures nii enam-vähem rahul olijad kui rahulolematud märkisid, et probleem on interneti ebaühtlane levi ja aeglus ning teenuse kõrge hind. Avaldati arvamust, et netiühenduse kvaliteet mõjutab oluliselt maale elama jäämist või elama asumist ning riigilt ja omavalitsuselt oodatakse hea ühenduse tagamist.

Sotsiaalteenused ja tervishoid

Sotsiaalteenustest on enim kasutatud neid, mis seotud lastega, ja kõige vähem koduteenuseid. Ligi kolmandik arvas, et viimase kolme aasta jooksul on kohalikud sotsiaalteenused paranenud. 59% vastajatest arvas, et need on jäänud samaks, kümnendikul vastanuist on teenused aga läinud kehvemaks. Üks kommentaar näiteks: «Haldusreformi järel kaugenes teenus meie piirkonnast. Uued töötajad ei tunne kohalike inimeste probleeme, ei oska neisse sekkuda.»

Tervishoiuteenustest on maal kõige kättesaadavam apteek. Kõige raskemini kättesaadavad on eriarstid, välja arvatud hambaarst. Tervishoiuteenuseid saab paremini kätte Tartu-, Järva-, Harju- ja Lääne-Virumaal, kehvemini Võru-, Valga- ja Hiiumaal. Murekohtadena toodi välja, et ootejärjekorrad on liiga pikad, tervishoiuteenus on kaugel ja keeruline on ühistranspordiga minna või puudub üldse transpordivõimalus või ei saa ühe päevaga ära käia. Põhjuste seas nimetati ka pereliikmete hooldamist.

Sooviti paremat teenuste kättesaadavust ja paindlikumaid vastuvõtuaegu, mis arvestaks ka ühistranspordi graafikut. Vajadustena nimetati suuremat perede ja laste nõustamis- ja tugiteenuste kättesaadavust igas omavalitsuses ning rohkem terviseteenuseid kodu lähedal.

Võrumaa eripärad ja ettepanekud

Kui võrrelda Võrumaa naiste vastuseid teistest maakondadest saadud vastustega, siis Võrumaal on vähem neid, kes rahul oma tööga ja maakonnasisese bussiühendusega. Samuti ollakse postiteenuste ja internetiühenduse suhtes pigem kriitilised. Paljudel vastajatel on probleeme tervishoiuteenuste, eelkõige hambaravi ja eriarstiabi kättesaadavusega.

Uuringust lähtuvaid ettepanekuid arutasid omavalitsuste ja Võru maakonna naisorganisatsioonide esindajad tänavu märtsis korraldatud teabepäeval. Ühiselt nähti vajadust, et internetiühendus peaks olema kiirem ja kindlam olenemata elukohast. Leiti, et internetiühendusega liitumine võiks saada osaks hajaasustuse programmist. Samuti leiti, et riikliku hajaasustuse programmi maht võiks olla oluliselt suurem ja see võiks olla paindlikum.

Samuti nähti vajadust arendada maakonnas edasi vajaduspõhist transporti. Et see on kulukas, peab riik siin kindlasti edaspidi omavalitsustele appi tulema. Kuna praegune kütuste hinnatõus on löönud eriti valusalt maainimesi, sealhulgas maanaisi, kellel isiklik auto tihti ainus võimalus tööl käimiseks, siis leiti, et riigil tuleks kiiremas korras alandada kütustelt kogutavaid makse.

Peeti vajalikuks, et ettevõtlus maapiirkondades oleks toetatud, silmas pidades naiste haridusele ja võimetele vastavate töökohtade loomist või säilitamist kodu lähedal.

Ülioluliseks peeti, et kõigis piirkondades säiliksid kodulähedased lasteaiad ja koolid, riik peaks siin pigem toetama väikekoolide säilimist, mitte nende sulgemist, nagu praegu tehakse.

Leiti ka, et sotsiaalteenused on Võrumaal hästi kättesaadavad, seda eelkõige tänu tugevatele kogukondadele.

Kokkuvõtteks tõdeti, et kõigi heade plaanide elluviimiseks ei piisa omavalitsuste jõust ja tahtest. Seetõttu peab riik siin senisest palju suurema jõuga appi tulema, et tagada maapiirkondade naistele vajalikul tasemel elutingimused.

Uuring valmis sotsiaalministeeriumi partnerlusprojekti «Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole» käigus.