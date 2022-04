Parim alkoholivaba jook valmib Värskas

Välja anti ka kolm kuldmärki, millest üks tuli Lõuna-Eestisse: parima mittealkohoolse joogi tiitli pälvis Värska Naturaal Plus goji-marjade ja jõhvikatega Värska Originaalilt. Värska Naturaal Plus on Eestis esimene maitsevee tooteperekond, mis loodud loodusliku mineraalvee baasil. Koostöös toiduteadlastega valminud maitsevesi on vähese suhkrusisaldusega ning sisaldab vitamiine ja mineraalained.

Parim jook Lõuna-Eesti väikeettevõttelt on aga kuslapuuvein Ukulele, mille tootja on Murimäe Vein OÜ. See poolmagus punane marjavein on valminud Lõuna-Eestis kasvanud söödava kuslapuu Honeybee marjadest. Tegu on esimene kuslapuumarjadest valminud veiniga Eestis. LEPM