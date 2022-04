Savernas algas ainulaadse noortepargi ehitus

Kõik paigaldatavad atraktsioonid on ilmastiku- ja vandaalikindlad, taluvad intensiivset kasutust ja on igati kaasaegsed, kasutajasõbralikud ja põnevad. Ala valgustamiseks paigaldatakse vastavad prožektorid ja haljastuses kasutatakse muuhulgas söödavate viljadega marjapõõsaid ja viljapuid.

Projekti raames rajatav noortepark koos puhkealaga on ainulaadne, sest vabas õhus ei ole sellises koosseisus parke Eestis veel välja ehitatud.

Ehitustöid teeb Trev-2 Grupp AS ning tööde maksumus koos käibemaksuga on 653 509 eurot. Noortepargi projekteeris AB Artes Terrae OÜ ja selle valmimise tähtaeg on 20. september.