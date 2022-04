Tõrvas tuleb moe-show

Täna leiavad Veemõnulas aset esimesed Tõrva lahtised meistrivõistlused ujumises. Nendele on oodatud nii väikesed kui ka suured ujumissõbrad, kohalikud kui kaugemad külalised. Õhtupoolikul muutub Veemõnula aga Suvemõnulaks, mille täidavad kuumad rütmid, põnevad saunarituaalid ja värskendavad mokteilid ehk alkoholivabad kokteilid. Õhtu kulminatsioon on MS Vintage supelriiete moe-show, kus modellidena astuvad üles kohalikud huvilised.

Näha saab ujumisriideid aastatest 1920–1990, kollektsiooni on kokku pannud Malle Pajula ja Siiri Heinmaa.

Naised on rannariideid kogunud ligi kümme aastat ja nii on nende käes Eesti suurim erakollektsioon. Seal on nii üle-eelmise sajandi lõpu triibulised meestekostüümid, vabariigiaegse moodsa naise trikotaažist trikood, 1950ndate daamilikud komplektid kui ka nõukogude suvitaja ujumisrõivad. Leiud pärinevad nii Nuustakult kui Pariisist.