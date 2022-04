Surnud põrsastest raskete roimadeni – 34 aastat prokurörina

Jah, need olid põrsad, kelle mahasuremise põhjuseid nooruke Võru prokurör 1980ndate lõpus rajooni kolhoosides uurimas käis. «Majandites olid loomade huku aktid, mida tuli kontrollida ja välja selgitada, miks põrsad või muud loomad lõppesid. Äkki oli põhjuseks mõne töötaja lohakus?» jutustab Aleksašin. «Prokuratuur tegeles tol ajal ka üldjärelevalvega, mis tähendas, et käidi mööda kolhoose ja ettevõtteid. Kõige jaburamad kontrollid olidki loomade surmad ja see, miks vagunid Võru raudteejaamas seisavad. Miks nad nii kaua seisavad ja kes selles süüdi on.»