Kauaaegne valla puurilukk: juhile peab julgema tõtt öelda

«Huvigruppidel on suur huvi investeerida – teha mõni hoone või jalgtee, kusjuures igapäevaelu paljusid ei huvita. Aga raha vajavad ka kõik põhitegevuse valdkonnad: koolid, lasteaiad, huvikoolid, sotsiaalhooldus, teede hooldamine ja heakord. Kõige keerulisem ongi säilitada tasakaal,» märkis pea 25 aastat Põlva linna- ja vallavalitsuses finantsjuhina töötanud mees. Teenitud vanaduspuhkusele siirdus ta pärast tänavuse eelarve vastuvõtmist.

Valla allasutuste soovide-tahtmiste jaoks ongi finantsosakond Eskori tõdemusel omamoodi filter. «Osakond paneb kokku järgmise aasta tuluprognoosid, mille põhjal saab teha kuluprognoosid. Põhiprobleem on alati, kui palju palkasid tõsta, sest lisaks investeeringusurvele on palgasurve. Suurem osa Põlva vallas laekuvast lisatulust lähebki palkadele. Kui põhitegevuse eelarve on 21–22 miljonit eurot, siis palkadele läheb sellest 14 miljonit ehk 60 protsenti.»