Räpina aianduskooli õpilaskodusse tuleb Piret Bergmanni maaliseeria

Võidutöö „Eluring“ on maaliseeria, mis kujutab läbi kolme korruse taimede elutsüklit. Akrüülvärvitehnikas jõulistes toonides 2000x1600 millimeetri suurused taiesed on loodud autorikäekirjas ning peegeldavad kunstniku oma maailma. Taieste kontseptsioon on žürii hinnangul hoone spetsiifikaga kooskõlas ning moodustab läbi korruste ühtse terviku.

„Seemnest viljaks ja viljast seemneks tagasi - mulle tundus, et see sobis väga hästi kokku sellega, mida Räpinas õpitakse. Nii nagu taimedele, on ka inimestele väga oluline elukeskkond. See mõjutab väga suurelt kogu meie elutsüklit,“ kirjeldab autor teose ideed.