Valga lapsed omandasid esmaabitarkusi

Punase Risti Valgamaa seltsi koordinaatori Hele Heletähe sõnul sai lastele selgitatud, et nad ei pea olema kangelased ega ületama oma võimeid, vaid eelkõige veenduma, et abistamine oleks ohutu, sest alati ei saa ega peagi lapsed ise probleemi ära lahendama, vaid õigeaegselt kutsuma appi õpetaja, ema-isa või kiirabi. Kui aga laps peaks jõudma esimesena kohale, saab ta oma oskuste ja teadmiste abil anda esmaabi. Peale esmaabi andmise kuuluvad esmase abi juurde ka oskus vajadusel sõbra jaoks olemas olla ja lohutada.

«Ühtlasi vaatasime, kui palju on lastele meelde jäänud sügisel õpitud esmaabioskustest. Hea meel on tõdeda, et lapsed on väga tublid ja tähelepanelikud ning oskavad kasutada toonaseid teadmisi nii viktoriini küsimustele vastates kui ka tegevusülesandeid täites,» lausus Heletäht.