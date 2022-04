Tõrvalase kodus puhkes õide öökuninganna

"Reede õhtul pisut enne poolt üheksat helistas Heino, kes elab samas majas, kus mina, ja kutsus mind öökuningannat vaatama. Just eelmine päev oli olnud sellest juttu, et lill hakkab varsti õitsema, aga läheb veel mõni päev aega. Heino ei uskunud ise ka, et üks õis nii kiiresti lahti läheb. Kutsusin veel ühe naabri oma majast kaasa ja kui jõudsime sinna, siis oli ilus suur lill täies hiilguses. Imetlesime seda mitu tundi, sest seda ilu võibki imetlema jääda," andis teada Helje Lipp, kelle sõnuti olid kustumatut ilu vaatamas ka teised Heino naabrid.