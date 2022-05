VIDEOLUGU ⟩ Obinitsas pandi vihmast hoolimata munad veerema

«Kõikides suurtes linnades juba on toidukapp – Tartus, Tallinnas, Raplas, no ja siis peab ka Obinitsas olema,» ütles kogukonna toidukapi eestvedaja Pille Malkov MTÜst Seto Küük. «Miks see mõte tuli, on see, et toit ei ole prügi. See on hästi tõsine teema. Toit ei tohi jõuda prügikasti, vaid peab kõigepealt jõudma jaotusse. Kui mul on midagi üle, toon selle siia, ja kui sul on midagi vaja, siis tule ja võta.»