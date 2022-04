Võrulased laulsid Virumaast, mõeldes Ukrainale

Võru abilinnapea Sixten Silla sõnutsi soovisid noored muusikud anda oma panuse Ukraina toetuseks. Võru linna on praeguseks jõudnud 180 sõjapõgenikku, mujale maakonda teist sama palju. «Nii nende kui ka Võru sõpruslinna Kanivi (Kanewi) toetuseks me praegu vahendeid kogumegi. Õnneks on sõpruslinn pommitamisest pääsenud, kuid õhuhäired on igapäevased,» vahendas ta.