Muuseumiöö kutsub tänavu unistama

Muuseumiööl on seni olnud tasuta sissepääs, kuid tänavu maksab pilet igas muuseumis 1 euro külastaja kohta. Pilet on selleks, et öö eriprogramme, ekskursioone, kontserte, etendusi ja töötubasid korraldavatele muuseumidele pisut rohkem tuge pakkuda.