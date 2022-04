Punasamba sodimine tõi kaasa puhastamismure

Aprilli algul avastati, et Otepääl on Teise maailmasõja mälestusmärk värvitud Ukraina lipu värvidega ja sinise värviga kirjutatud Y-täht. Väidetavalt oli kasutatud vana õlivärvi. Juhtunu üksikasju hakkas politsei välja selgitama kriminaalmenetluses, mida alustati surnu mälestuse teotamise paragrahvi järgi.

Tema sõnul oli õõvastav teada saada, et algatatud on kriminaalasi surnu mälestuse teotamise paragrahvi alusel. «Jääb mõnevõrra arusaamatuks, kus on see surnu ja mida teotati. Pole kindlalt teada, kas niinimetatud ausamba juurde on üldse kedagi maetud,» ütles Barkala.