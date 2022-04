Ester Karuse: kokkuhoid ei tohi tulla inimeste heaolu arvelt

Haridus- ja teadusministeerium leiab, et kui maapiirkondades elanike arv väheneb, tuleb koolivõrku korrastada nii, et sulgeda järjest haridusasutusi. Isegi raha lubatakse selle eest kohalikele omavalitsustele maksta! See on aga äärmiselt lühinägelik tegutsemine. Enamgi veel – see on sisuliselt kahjurlus ja kuritegu nii Eesti julgeoleku kui ka eesti elulaadi vastu. Sest kui maalt kaovad koolid, kaovad sealt ka noored ja peagi hääbub koos eestlastele omase hajaasustusega elu üldse. Hõredalt asustatud või lausa inimtühjad piirkonnad muutuvad aga ebaturvaliseks ja raskesti kaitstavateks.