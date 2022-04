KIRI: Kalasilmsest tsaarist ja NATO vihmavarjust

Mul ei ole usku, et kunagisest NSV Liidust kaugele jäänud riikide juhid tõeliselt taipavad olukorra tõsidust. Ei ole prantslased ega belglased töötanud orjatöökolhoosides, ei ole neid ega nende omakseid Siberi vangilaagritesse viidud. Küll aga mäletavad sadade tuhandete elude hinnaga loodud NSV Liidu impeeriumi ukrainlased, moldaavlased, leedulased, lätlased, eestlased. Aga just NSV Liitu tahab Kremli-seltskond taastada. Seda on kalasilmne Putin ise oma esinemistes kuulutanud.