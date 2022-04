Mitmel pool põles kulu

Kell 18.06 teatati, et Setomaa vallas Kuksina külas põleb kulu. Päästjad avastasid, et kulu oli süttinud prahipõletamisest ja varem oli läheduses tiigi kallastel sihilikult kulu põletatud. Päästjad selgitasid sündmuskohal tegutsevale vanaprouale, et kulu põletamine on keelatud ja ohtlik tegevus ning lõkke põletamisel tuleb täita ohutusnõudeid. Kulu tekkimise vältimiseks on kohane hein ja muru trimmeriga ära niita.