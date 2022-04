Joobes mees jälitas politseiautot

Enamasti on kogenud politseinikke raske millegi originaalsega üllatada aga just nii juhtus läinud nädalavahetusel Lõuna prefektuuri korrakaitsjatega, kui neid asus ööpimeduses jälitama agar pätikütt.

Oli laupäeva öö, mil üks kohalik Peipsiääre valla mees oma kodumajas rahulikult televiisorit vaatas. Ühtäkki märkas ta mööda kitsast külateed majast möödumas üht sõidukit. Arvates, et sellega hiilivad ringi ahned vargad, hüppas mees autorooli ja võttis tema majast möödunud masinale järgi. Eesliikuvat sõidukit jälitades uskus mees, et tal õnnestub õige pea vahele võtta jultunud varganäod, kes Pala lähistel võõrast vara noolima on tulnud, kirjeldab Lõuna prefektuur ühismeedias sündmuste käiku.