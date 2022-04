Haridusasutustesse on jõudnud 3729 Ukrainast sõja eest pagenud last

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutab, et väga tähtis on, et Ukraina lapsed ja noored saaksid võimalikult kiirelt koha meie haridusasutustes ning hakkaksid õppima eesti keelt. „Teame, et Eestisse on jõudnud 11 887 kuni 19aastast Ukraina sõjapõgenikku, kuid haridusasutustes on kirjas neist hetkel 3729. Lisatoetust saab riik maksta omavalitsustele vaid nende laste eest, kes on andmebaasi kantud,” selgitab minister ja soovitab omavalitsustel ja haridusasutustel lapsed esimesel võimalusel EHISesse registreerida.