Balti liiga teine koht kuulub Servitile

«Põlvas on meil kodumüürid ja seal oleme tugevamad. Viljandi on sel hooajal meile ebameeldiv saal.»

«Täpselt nii oligi, nagu ma ütlesin, et tänase mängu otsustab rünnak ja Rasmus oli mees omal kohal. Me ei visanud temast mööda. Kuus või seitse seitsme meetri karistusviset on liiga palju ja kiired veel otsa sinna ning nii ta lähebki – Rasmus Ots oli nagu müür ja on tõesti efektiivseim mees turniiril,» jagas Hendrik Varul pühapäeval finaalmängu järel kommentaare.