Kanni Kallastu asus rohemajandust suunama

«Olen põline põlvamaalane, kes vahepeal ärakäinuna on ikka tagasi juurte juurde tulnud,» ütles Kallastu enda tutvustuseks. «Elan maal, sest väga mõnus on oodata kevadel aega, mil näpud mulda saab lükata. Mulle meeldib lugeda, looduses viibida ja aeg-ajalt ette võtta veidi pööraseid ja eriti huvitavaid projekte.»

Kallastu on viimased aastad tegutsenud turundus- ja kommunikatsiooni valdkonnas ning koolitustel oma teadmisi pidevalt täiendanud. Ta on lõpetanud Räpina aianduskoolis keskkonnakaitse kursuse ning mõni aasta tagasi Tallinna ülikoolis keskkonnakorralduse suunaga haldus- ja ärikorralduse eriala. Praegu on tal lõpusirgel õpingud Tallinna majanduskoolis e-turundusspetsialisti 5. taseme kutseõppe jätkuõppes.