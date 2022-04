Hannes Nagel: Valga ja Valka vajavad ühist arengukava

Valgal ja Valkal oleks ühisest arengukavast vaid võita ning seda on pikisilmi oodatud juba vähemalt 1995. aastast, kui sõlmiti linnade esimene koostööleping. Ühine arengukava on tavaks ka paljudes Euroopa kaksiklinnades. Näiteks Hispaania linn Tui ja Portugali Valença (vahemaa 3 km), Prantsusmaa Strasbourg ja Saksa Kehl (vahemaa 5 km) või Prantsusmaa Saint-Louis ja Šveitsi Basel (vahemaa 4 km).

Neist viimase puhul on tegu lausa kolmiklinnaga: Prantsusmaa ja Šveitsi linnale lisandub veel Saksamaa Weil am Rhein. Sealne ühistranspordi korraldus on vaieldamatult üks piirialade parimaid. Kõigi nende ja teiste sarnaste koosluste koostöö on võimalik tänu ühisele strateegiale, millele tuginedes luuakse ja pakutakse avalikke teenuseid.