Valgamaa lühiuudised

Otepääl asus ametisse uus majandusteenistuse juhataja

Otepää vallavalitsuse majandusteenistuse juhataja on 14. aprillist Teet Suits.

Suits on pärit Tartust. Ta on lõpetanud Tartu 1. keskkooli ja Eesti põllumajandus akadeemia põllumajandusraamatupidamise- ja analüüsi erialal. Pikka aega töötas ta eraettevõtluses. Viimatine töökoht oli OÜs Tartu Elamuhaldus juhatuse liikmena.

«Majandusteenistuse juhataja töövaldkond on lai. Tõenäoliselt ei sarnane ükski päev eelnevaga, mis omakorda ei lase rutiinil tekkida,» sõnas Suits. «Pikaaegse korvpallimängijana on Otepää silma jäänud kui suurepärane sporditegemise paik, siin on ka väga huvitav maastik.»