Kohalikud ettevõtted toetavad kutseõppureid

Mehhatroonika eriala õpilaste arengut asub toetama Toftan AS.

Nende väljaantava stipendiumi eesmärk on innustada selle eriala heade õpitulemustega õpilasi Võrumaa kutsehariduskeskuses ning aidata kaasa mehhatroonika eriala populaarsuse tõusule. Õppeaastaks 2022/2023 annab firma välja viis stipendiumit: ühele tublile õppijale igalt mehhatroonika kursuselt. Stipendiumisumma on kutsekeskhariduse õppijale 1350 ning mehhatroonika 5. taseme õppijale 2250 eurot aastas.

«Puidutööstus Eestis on moodne ja suures mahus automatiseeritud. Lähitulevikus näeme arengut tehisintellekti suunas ja tööstus muutub veelgi põnevamaks valdkonnaks,» nentis firma tegevjuht Martin Arula.

Ettevõte soovib tema sõnul stipendiumiga innustada noori valima mehhatrooniku eriala.

«Usume, et Eesti tööstus suudab kõigile edukalt lõpetanutele pakkuda alati huvitavat ja hästitasustatud tööd,» rõhutas puidufirma juht.

Tisleri eriala õpilase arengut toetab järgmisest õppeaastast Wermo AS. Stipendiumi eesmärk on toetada selle eriala 2. või 3. kursuse õpilast, kes on edukas õppetöös ning motiveeritud edendama mööbli- ja puittoodete tootmise valdkonda. Stipendiumi suurus on 1500 eurot aastas.

«Soovime rohkem oma ridades näha just tisleri oskustega operaatoreid. Tisleri eriala loob tugevama ettevalmistuse õigeteks töövõteteks ja operaator suudab paremini mõista tööoperatsioonide tähtsust just kvaliteedi hoidmisel,» rõhutas Wermo ASi personalispetsialist Keit Purga. «Tulevikuprognoos on sümbioos õpilase, haridusasutuse ja tootmisettevõtte vahel, kus kõigil on oma roll kvaliteedi loomises.»