Maanteemuuseum paneb näitusele kruusa, liiva ja killustikku

Kohalik kruus on üks meie (teede)ehituse olulisemaid materjale ja seega hinnaline maavara. Ammustest aegadest on kruusa võetud lähimatest leiukohtadest ning laotatud liikumisradadele laiali küll labida, küll kopaga, silutud roopaid hobulibistite ja höövlitega. Suviti tolmused ja sügiseti-kevaditi porised, augulised ja roopas kruusateed on üldise jõukuse ja heaolu kasvuga järjekindlalt vähenenud ja asendatud tolmuvabade katetega. Tänapäeva liikleja on kõrgete nõudmistega sõidumugavusele ja kruuskatted maanteedel tekitavad valdavalt pahameelt.