Riik toetab omavalitsusi hoolduskoormusega inimeste abistamisel

„Praegu on lähedaste hooldamine ebaproportsionaalselt suures mahus pereliikmete kanda, seda nii rahalises kui füüsilise hoolduskoormuse mõttes. Kümned tuhanded Eestimaa inimesed hooldavad oma lähedast üle 20 tunni nädalas, paljud neist on pidanud seetõttu loobuma töötamisest. Suurel hoolduskoormusel on negatiivsed mõjud ka hooldaja heaolule ja tervisele. See ei tohi nii jätkuda,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Olukorra parandamiseks soovime üle Eesti süsteemselt välja arendada hoolduskoormusega inimestele mõeldud toetavaid teenuseid ja kohalikel omavalitsustel on siin oluline roll – just kohapeal tuntakse kõige paremini oma inimesi ja nende vajadusi.“