Maastikumaraton toob tervisesportlased taas Lõuna-Eesti metsade vahele

Maastikumaratoni rajameister Assar Küti sõnul on rajal pilt juba kevadine – lumi on läinud ning metsavahel üsna ilus. „Võib öelda, et rada on jooksjateks valmis. Mõni koht on veidi porisem, aga suuremalt jaolt on ikkagi kuiv,“ nendib ta. Lisaks on kõik neli distantsi looduses tähistatud, et huvilised saaksid minna rajaga tutvuma.