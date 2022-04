Võru vallas Sarve talu loomapargis saab näha umbes 150 eksootilist lindu ning looma. Võimalik on läbida orienteerumise matkarada, lastele on mänguväljak.

Talu peremehe Margus Metsalu sõnul osalevad nad maaturismi avatud uste päeval esimest korda. «Varem oleme aastaid avatud talude päeval osalenud, tänavu jääb vahele. Erinevus on selles, et kuna oleme loomanäitamistalu ning meie sissetulek ongi piletimüük, võime maatalu päeval piletiraha küsida. Meile on see väga oluline.»