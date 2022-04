Värska gümnaasiumi Playback Show on igakevadine üritus, kus kooli õpilased ja külalisesinejad saavad jäljendada muusikavideot, reklaamiklippi või telesaadet. Pandeemia tõttu tuli traditsiooniga kaks aastat vahet pidada, kuid niipea kui kuulsin, et see tänavu naaseb, tuli otsus: olen Värska kultuurikeskuses platsis.