Kooli raudvara käe all sirgub juba mitmes põlvkond pillimängijaid

Valga muusikakooli staažikad õpetajad Vaike Pikk (vasakult), Lenel Rand ja Ants Loos on näinud suure hulga laste suureks kasvamist. «Ühel hetkel ta läheb ära ja hakkad teisega jälle nullist peale, kuni ta kasvab nagu taim ja õis tuleb,» arutles Pikk.

Kui Ants Loos, Lenel Rand ja Vaike Pikk muusikutee alguses olid, ei olnud neil mõttes hakata muusikaõpetajaks. Ometigi läks nii, et kõik kolm on just seda ametit pidanud juba üle poole sajandi.