Valga noored näitasid tantsides kodulinna ilu

Kui noored olid kohad välja valinud, tuli hakata looma tantsuseadeid, et need hiljem videosse jäädvustada. Et võtted hästi välja tuleks, jagas tantsukooli treener ning Eesti kunstiakadeemia graafilise disaini eriala tudeng Kertu Kibal noortele vajalikke nippe. Koolitusel osales 72 noort ning seejärel läkski lahti tantsuvideo filmimine.

Kadri Rätsepp tunnistas, et kogemus andis talle julgust esineda kaamera ees. Anette-Elis Kasemets nentis, et tundis suurt ootusärevust, milline näeb välja tulemus, kuid oli videoga vägagi rahul.

«Ma isegi ei teadnud, et tuleb nii hästi välja,» rõõmustas Vera Senina ja avaldas heameelt, et suutis üle astuda oma hirmudest.

Väikest kaamerakartust tunnistas ka Gerda Ly Käis. «Kuid tegelikult ei oodanud ees midagi rasket,» sõnas ta. «Kõige vahvam oli, et videos said osaleda ka tõukeratturid. See andis värske tunde ja oli näha, et Valgas on palju talendikaid noori, kes valmis oma oskusi näitama.»

Jacklyn Talm kiitis enim foto- ja videograafiakoolitust, kuna need teemad on talle ammu huvi pakkunud. Samuti avaldas ta rahulolu, et sai näidata kodulinna ilusaid kohti tantsu kaudu.