Küsitlus: kas toiduhindade kiire tõusu tõttu istutate või külvate tänavu mõnd aiavilja rohkem kui viimastel aastatel? Mida külvate ja istutate?

«Ilmselt ma ei kõla eriti originaalselt, aga nagu paljud teisedki, oleme otsustanud sel aastal panna maha rohkem kartuleid suure põllu äärde. Seega jääb aiamaal rohkem ruumi muudele aed- ja köögiviljadele. Eks sügisel tuleb kalkuleerida, kas tuli soodsam või mitte. Kaldun arvama, et mitte, sest ka kütus, seemned ja muu maksavad, kuid rolli mängib pigem toidujulgeolek – et ei tuleks puudu ja et oleks omast käest võtta.»

«Paneme küll natuke rohkem kartulit. Teeme ka porgandipeenra, sibulat ja tilli. Kasvuhoonesse paneme kurki, paprikat ja tomatit. Teeme seda eelkõige sellepärast, et oleks kohe oma saadusi võtta ja et lastel oleks suvel väike kohustus neid hooldada, kasta, rohida. Majanduslikult ei tasu see kindlasti ära, odavam on poest osta.»